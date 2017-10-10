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Общество

До 30 октября партии должны сдать в облизбирком сведения о доходах и расходах

До 30 октября политические партии должны сдать в региональный избирком сведения о поступлении и расходовании средств за третий квартал. Об этом Псковскому агентству информации сообищил в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Форма Сведений о поступлении и расходовании средств утверждена Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 163/1079-4. Нарушение порядка или срока представления сведений о поступлении и расходовании средств регионального отделения политической партии попадает под действие статьи 5.64 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам мониторинга деятельности региональных отделений политических партий в 2016 году, за нарушение сроков представления сведений о поступлении и расходовании средств семи региональным отделениям политических партий направлены уведомления о необходимости прибыть в Избирательную комиссию Псковской области для составления протокола об административном правонарушении по статье 5.64 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В первом квартале 2017 года одно региональное отделение политической партии нарушило срок представления финансовой отчетности. В соответствии с решением Избирательной комиссии Псковской области составлен протокол об административном правонарушении. Дело рассмотрено в мировом суде и принято решение о наказании руководителя отделения политической партии.

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