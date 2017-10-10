17 октября руководитель Рособрнадзора проведет Всероссийскую встречу с родителями

12:43, 10 октября 2017, ПАИ

17 октября руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов проведет Всероссийскую встречу с родителями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе встречи руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), национальных исследований качества образования (НИКО).

Основной площадкой встречи станет Президентский зал Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». В ходе встречи планируются прямые подключения из регионов. Подключение в Пскове будет организовано в РЦДО (Кузнецкая, дом 13, 2 этаж).

В настоящее время уже принимаются вопросы по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru и на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны в ходе встречи. Начало мероприятия: 11:00.