Реконструкция дороги Степанково - Крутовраг ведётся в Великолукском районе

13:17, 10 октября 2017, ПАИ

В Великолукском районе продолжается реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Степанково – Крутовраг на участке км 2+060 – км 6+581. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

На текущий момент производятся работы по разборке существующей дорожной одежды и устройству земляного полотна на участках спрямления автодороги. Также выполняется укрепление монолитным бетоном откосов насыпи и лога водопропускных труб.