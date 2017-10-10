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Общество

Реконструкция дороги Степанково - Крутовраг ведётся в Великолукском районе

В Великолукском районе продолжается реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Степанково – Крутовраг на участке км 2+060 – км 6+581. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

На текущий момент производятся работы по разборке существующей дорожной одежды и устройству земляного полотна на участках спрямления автодороги. Также выполняется укрепление монолитным бетоном откосов насыпи и лога водопропускных труб.

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