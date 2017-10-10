Нетрезвого водителя-должника поймали псковские приставы

12:53, 10 октября 2017, ПАИ

26 должников выявили судебные приставы в ходе оперативно-профилактической операции «Букет», которая прошла в Пскове и Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Пока сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка на улицах Пскова и проверяли места массового пребывания граждан, сотрудники ГИБДД и УФССП России по проверяли водителей на дорогах. Инспекторы ГИБДД остановили 125 автотранспортных средств, после проверки судебными приставами 26 автолюбителей оказались должниками по исполнительным производствам. Судебные приставы-исполнители предлагали им погасить свои долги сразу, либо вручали под подпись требование о явке на приём в отдел судебных приставов.

7 граждан оплатили свои долги на месте на общую сумму в 4500 рублей. Автомобили двух псковичей подверглись описи и аресту за долги на общую сумму в 120 тысяч рублей. За одним из них пришлось устроить погоню, так как он не остановился по требованию инспектора. Кроме того, водитель находился в нетрезвом виде. 18 должникам были под подпись вручены требования о явке к судебному приставу-исполнителю. Попадались и жители, которые сами подходили проконсультироваться у судебного пристава, отметили в УФССП.

В ведомстве также рассказали, что один из должников после остановки не смог завести машину, инспекторам ГИБДД и судебным приставам пришлось ему помогать. После помощи сотрудников федеральных структур пскович благополучно уехал с требованием явки к судебному приставу

В проведении профилактического мероприятия «Букет» были задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, УФСИН и УФССП России по Псковской области, а также члены народных дружин.