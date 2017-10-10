13 октября на вокзал Пскова прибудет поезд с вагоном для прохождения теста на ВИЧ

13:40, 10 октября 2017, ПАИ

13 октября в 12:00 на железнодорожный вокзал Пскова прибудет поезд с вагоном, в котором можно будет бесплатно и анонимно сделать тест на ВИЧ-инфекцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы акции.

Вагон пробудет в городе до 15 октября.

Акция Минздрава и РЖД началась 7 июля и продлится до 20 октября. К поездам, следующим по регионам с высокими показателями распространённости ВИЧ-инфекцией, прицеплен специально оборудованный вагон, в котором пассажиры могут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием. В регионах, где останавливается поезд, показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией до двух раз превышают среднероссийский показатель.

Узнать свой статус смогут не только посетители вокзалов. В рамках акции также будут запущены программы по профилактике ВИЧ-инфекции на рабочих местах, в которых примут участие сотрудники региональных предприятий.