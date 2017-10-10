«Луки-Энергия» сыграет с «Динамо-2» в Петербурге

13:57, 10 октября 2017, ПАИ

15 октября на стадионе «Nova Arena» в Санкт-Петербурге «Луки-Энергия» проведёт 13-й календарный матч ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов ПФЛ сезона-2017/18. В роли соперника выступит петербургская команда «Динамо-2», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки. Пятый очный поединок соперников начнётся в 13:00.

Динамовцы, как и великолучане, покинув в прошлом году третий дивизион, в этом сезоне дебютировали во втором. Оба соперника с этого года выступают в группе «Запад».

Официально на профессиональном уровне «Луки-Энергия» матчей с «Динамо-СПб-2» не играла, но на предыдущих стадиях великолучане провели с динамовцами 4 встречи.

Два поединка в рамках Первенства МРО «Северо-Запад» прошли в 2016 году. В обоих случаях великолучане оказались сильнее, одержав 23 июня дома победу – 5:2 и 8 сентября на выезде – 4:0. В Великих Луках мячи забивали А. Ганюшкин, В. Бения, П. Овсепян и дважды - Н. Райченко. У гостей ответили В. Галкин и В. Барбашов. Оба соперника по мячу провели с пенальти. В Санкт-Петербурге отличились П. Железняков, А. Ганюшкин, А. Егоров и А. Можаровский. В обоих матчах Андрей Ганюшкин поражал ворота динамовского голкипера Антона Цветкова с пенальти. В этих двух встречах великолучане заработали 7 предупреждений, петербургские футболисты – три.

Два поединка между соперниками в рамках подготовки к Первенству России во втором дивизионе прошли в этом году. Получив статус профессионального клуба, динамовцы свой первый матч в этом ранге провели 28 мая в Великих Луках. Два безответных гола побывало в воротах гостей во втором тайме в исполнении В. Бении и Д. Прошина.

Спустя чуть менее двух недель и за две недели до получения профессионального статуса «Луки-Энергия» с ответным визитом пожаловала в Санкт-Петербург. Единственный гол в игре забил после стандарта великолучанин Дмитрий Прошин.

Таким образом, в активе «Луки-Энергии» четыре победы при разности мячей 12-2. Правда, количество забитых мячей у великолукской команды с каждым матчем снижается, отметил пресс-атташе ФК «Луки-Энергия» Владимир Богатырев.