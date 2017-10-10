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Экономика

Почти 900 миллионов направлено на социальную сферу в Великих Луках за 9 месяцев

За девять месяцев текущего года в Великих Луках на финансирование социальной сферы из городского бюджета было направлено 55,4% всех расходов или 889,2 млн рублей. Об этом рассказала начальник финансового управления администрации города Наталья Дмитриева в ходе состоявшегося 10 октября общегородского совещания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Также Наталья Дмитриева ознакомила участников совещания со структурой доходов и расходов городской казны за сентябрь. Так, в прошедшем месяце вырос объем субсидий, среди собственных доходов наибольшую долю традиционно заняло поступление налога на доходы физических лиц. Что касается расходов, то была профинансирована деятельность муниципальных образовательных учреждений, организация культурно-досуговой деятельности, в том числе оплата выполненных работ по реконструкции драмтеатра и укреплению его материально-технической базы, на реализацию мероприятий в области физкультуры и спорта и жилищно-коммунального хозяйства.

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