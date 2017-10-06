Конкурс по отбору кандидатов в новый состав Молодёжного парламента объявлен в Псковской области

13:47, 10 октября 2017, ПАИ

Стартовал конкурс по отбору кандидатов в новый состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном парламенте, соответствующее распоряжение подписано 9 октября.

Полномочия действующего Молодёжного парламента, выбранного на два года, заканчиваются в декабре. К этому времени конкурсной комиссии предстоит определить 22 кандидатов на членство в Молодёжном парламенте, еще 22 будут выдвинуты региональными отделениями политических партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов.

Для вхождения в представительный орган молодежного самоуправления по конкурсу существует только два ограничения: возраст – претенденту может быть от 18 до 35 лет, и место жительства – необходимо проживать на территории Псковской области.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе кандидату необходимо направить в региональный парламент пакет документов, состоящий из рекомендательного письма, подписей граждан в свою поддержку, а также проекта, отражающего актуальные проблемы современной молодёжи и пути их решения. На подготовку документов у претендентов есть месяц с момента объявления конкурса.

Содержание представленных проектов оценит конкурсная комиссия. По итогам отбора будет сформирован персональный состав кандидатов в члены Молодёжного парламента из 22 человек. Претенденты, не включенные в состав кандидатов, войдут в кадровый резерв в рейтинговом порядке и получат право на членство в Молодёжном парламенте в результате ротации.

Напомним, что в действующем составе Молодёжного парламента норма о ротации была реализована на практике: несколько членов Молодёжного парламента были исключены за низкую активность в работе и на их место пришли кандидаты со «скамейки запасных».

Добавим, что все документы на конкурс предоставляются в электронном виде на адрес организационного комитета собрания mp@pskovsobranie.ru.