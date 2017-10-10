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В Псковской области практически нет «робингудов»

В Псковской области выплаты по ОСАГО через суд осуществляются в 3,9% случаев. Об этом сегодня, 10 октября, на семинаре ЦБ в Санкт-Петербурге рассказал Сергей Бабич, начальник отдела регулирования имущественного страхования Банка России, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. При этом размер средней выплаты по страховым случаям в регионе составляет 69601 рубль. В среднем по России через суд решается 12,3% споров по ОСАГО. Размер средней выплаты – 78629 рублей. Среди регионов СЗФО по этим показателям лидирует Мурманская область. Ее жители обращаются в суд в 7,5% случаев, а размер средней выплаты там составляет 96376 рублей.

Сергей Бабич отметил, что средняя выплата по ОСАГО на сегодняшний день в стране превышает среднюю выплату по КАСКО. По его словам, ОСАГО вообще убыточно для страховщиков и большую роль в этом играют именно судебные решения.

Спикер отметил, что по всей стране действуют так называемые «робингуды», которые как раз и занимаются доведением дел до суда. Например, выплачивают участнику ДТП на месте аварии 10 тысяч рублей и просят его подписать бумаги, по которым получают право представлять его в суде. В итоге все выплаты получают именно «робингуды».

Впрочем, Сергей Бабич отметил, что в этом плане в СЗФО наиболее благополучная ситуация в стране. Больше всего «робингудов» и, как следствие, судов по ОСАГО в регионах Северного Кавказа.

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