Псковичи предпочитают «бумажные» полисы ОСАГО электронным

14:31, 10 октября 2017, ПАИ

Псковская область находится на 8 месте среди регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по числу заключенных электронных полисов ОСАГО. Об этом сегодня, 10 октября, на семинаре ЦБ в Санкт-Петербурге рассказал Сергей Бабич, начальник отдела регулирования имущественного страхования Банка России, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. По данным ЦБ, с начала 2017 года и по 9 октября в Псковской области было заключено 15536 электронных полисов ОСАГО. На первом месте Санкт-Петербург (75475), на последнем, 11-м, Ненецкий автономный округ (2413).

Сергей Бабич пояснил, что в регионах, где машин много, а электронных полисов мало, жители предпочитают не два часа у компьютера провести, а купить быстро бумажный полис.

Он также предостерег от мошенников, которые за 500 рублей предлагают помощь в оформлении электронного полиса. Эксперт подчеркнул, что надо с осторожностью подходить к людям, которые навязывают вам оказание посреднических услуг при общении со страховщиками.