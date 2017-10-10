Начался ПАИ-live с Натальей Мироновой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
В прямом эфире проекта ПАИ-live началось интервью с заместителем директора Центра спортивной подготовки Псковской области Натальей Мироновой.
Накануне в Новосокольниках прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления.
Кто из чиновников лчше всех отжимается и подтягивается, какие слабые места в спортивной подготовке госслужащих выявили соревнования, сколько в регионе обладателей золотого значка ГТО и помогут ли эти спортивные знаки отличия абитуриентам при поступлении в ВУЗ? Свои вопросы Наталья Мироновой можно оставить на странице ПАИ-live.