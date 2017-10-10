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Общество

Псковский ресторатор стал обладателем национальной премии «Гостеприимство»

Псковский ресторатор Андрей Филатов стал обладателем национальной премии «Гостеприимство», которую проводит Федерация рестораторов и отельеров. Награда присуждена за личный вклад в развитие ресторанной индустрии России, сообщил он корреспонденту Псковского агентства информации.

На сайте премии отмечается, что она «призвана отметить выдающихся деятелей индустрии питания и гостеприимства, людей для которых это не просто работа, а дело всей жизни. Премия «Гостеприимство» — подтверждение высокого рейтинга качества и признание первенства в индустрии с точки зрения коллег-профессионалов».

«Премия, которую я получил стала для меня полной неожиданностью. Это очень приятно! Профессия, которую я представляю, довольно сложная, многогранная, требующая множества усилий. В России немного людей, которые достигают в ней определенных высот. Оказаться в одном списке с известными российскими рестораторами - это для меня огромная радостьи высокая оценка моей работы. Я очень тронут таким вниманием», - подчеркнул Андрей Филатов.

Он отметил, что профессионалов-обладателей премии «Гостеприимство» в России пока не более 30. «На самом деле, эта премия - отличная оценка большого вклада людей, которые каждый день кормят страну. Приятно, что кто-то обрашает внимание на эту работу, а не только ругает нас», - добавил ресторатор.

Решение о присуждении премии принимается на основании полученной информации о номинантах специально созданной экспертной комиссией, состоящей из авторитетных представителей индустрии. В интересах соблюдения непредвзятости и неподкупности комиссии голосование является тайным, а имена лиц, входящих в ее состав, не разглашаются.

Основные критерии определения лауреатов — успешность проектов, стабильность, культурная значимость, а также экспертное мнение посетителей предприятий индустрии гостеприимства.

Среди лауреатов разных лет Аркадий Новиков, Андрей Деллос, Михаил Зельман, Антон Табаков, телевизионные программы «СМАК» и «Кулинарный поединок». 

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