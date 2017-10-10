Воровку задержали Росгвардейцы в Опочке

15:15, 10 октября 2017, ПАИ

В Опочке экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, которая подозревается в краже денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившиеся на маршруте патрулирования стражи порядка получили сообщение о том, что из дома на улице Медицинской совершена кража денег. Вскоре, полицейские получили от потерпевшей приметы подозреваемой и организовали поисковые мероприятия. В результате которых, преступница была задержана на улице Железнодорожной и передана сотрудникам полиции.