Псковский клуб ветеранов-педагогов «Учитель» отметил 40-летие

15:21, 10 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 10 октября, псковский клуб ветеранов педагогического труда «Учитель» отметил 40-летие своей деятельности. В мероприятии приняли участие начальник отдела региональной политики Управления образования Псковской области Нина Яникова, Заместитель главы города Пскова Елена Полонская, председатель Псковской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева, педагогические работники, а также творческие коллективы Дома детского творчества.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, обращаясь к собравшимся с приветственным словом начальник отдела региональной политики Управления образования Псковской области Нина Яникова поблагодарила членов клуба за их нелегкий труд учителя и зачитала приветственный адрес от Первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. «Вы не просто педагоги и ветераны педагогического труда, вы - настоящие Учителя с большой буквы! Вы являетесь элитой педагогического сообщества нашего города, именно на вас равняются коллеги и у вас учатся молодые специалисты», - отметила Нина Яникова.

Заместитель главы города Елена Полонская подчеркнула значимость клуба «Учитель» для Пскова. «Трудно представить себе профессию более благородную, сложную, ответственную, чем профессия, которой Вы посвятили всю свою жизнь. Вы учили ребят чести и справедливости, помогали творчески мыслить. Каждый из нас начинал жизнь с ваших уроков, открывая мир через доброту и новые знания, которые давали вы», - сказала Елена Полонская.

Председатель Псковской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачёва поблагодарила педагогов-ветеранов за преданность профессии и пожелала им здоровья, счастья, радости, благополучия и долгих лет жизни.

Напомним, клуб «Учитель», днём рождения которого считается октябрь 1977 года, существует на общественных началах. Его активисты регулярно проводят литературные встречи со школьниками, организуют культурные мероприятия, поздравляют юбиляров, встречаются с социальными работниками, отмечают праздники, посещают городские мероприятия и концерты. Самому пожилому участнику клуба исполнилось 92 года.