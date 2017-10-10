До 150 человек ежегодно принимают участие в фестивале ГТО в Псковской области среди чиновников

15:26, 10 октября 2017, ПАИ

«Каждый год в фестивале ГТО в Псковской области среди чиновников участвуют от 125 до 150 человек», - заявила в прямом эфире проекта ПАИ-live заместитель директора Центра спортивной подготовки Псковской области Наталья Миронова сегодня, 10 октября. По ее словам, в этом году только Невельский, Гдовский и Усвятский районы не собрали команды и не приняли участие в Фестивале ГТО.

«Самому возрастному участнику было 66 лет, это рекорд в истории наших соревнований. Кстати, у него уже на момент участия был «золотой знак» ГТО. У многих участников золотые знаки уже имеются», - рассказала Наталья Миронова.

Она также добавила, что председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин занял 5-е место в своей возрастной категории.

«Ни о каких заменах на профессиональных спортсменов речи не идет. Все участники - муниципальные или государственные служащие. Каждая команда имеет право привозить не более одного человека моложе 30 лет», - отметила Наталья Миронова.

Она также отметила, что команда Порхова традиционно показывает хорошие результаты благодаря хорошей материальной базе: «У них модно заниматься спортом. В Порхове давние спортивные традиции».