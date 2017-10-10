Псковским чиновникам не хватает гибкости

16:57, 10 октября 2017, ПАИ

«Женщинам труднее всего дается бег, мужчинам - нормативы по гибкости. Но есть мужчины, которые все-таки выполняют этот норматив по гибкости на «золотой значок». Легче всего чиновником даются упражнения на пресс», - рассказала заместитель директора Центра спортивной подготовки Псковской области Наталья Миронова в прямом эфире проекта ПАИ-live. Так она прокомментировала прошедший 7 октября в Новосокольниках Третий Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления.

Приступая к исполнению нормативов ГТО, необходимо оценить свои физические способности, подчеркнула Наталья Миронова. «Для некоторых даже добежать 2 тысячи метров - проблематично. Потренироваться надо обязательно, хотя бы в течение месяца», - пояснила она и отметила, что в этот раз самым спортивным оказался глава Печорского района. В своей ступени он занял третье место.

Всего в Псковской области в выполнении нормативов комплекса «Готов к труду и обороне!» с момента его внедрения принимали участие 27 тысяч человек, большая часть которых - школьники. Спикер отметила, что к выполнению нормативов допускаются люди только с первой (основной) группой здоровья. «Высоко в рейтинге стоят районы с небольшим населением, им легче обеспечить прием нормативов у большего количества участников. Поэтому Псков стоит по этому показателю на одном из последних мест», - отметила Наталья Миронова. Она добавила, что активное участие в сдаче нормативов принимают участие Печоры, Бежаницы, Дедовичи.

Также замдиректора центра спортподготовки напомнила, что прошлом году в регионе 518 человек получили золотые значки ГТО, а в этом году – 1148. Еще 123 значка предстоит вручить в ближайшее время. Этот показатель будет оцениваться в конце года.

По её словам, чтобы принять участие в сдаче норм, надо зарегистрироваться на сайте комплекса ГТО. Сдача нормативов проходит только в муниципальных центрах тестирования. В любой удобный центр можно прийти в индивидуальном порядке. Там специалисты помогут зарегистрироваться, и подскажут, какие нормативы лучше сдавать сначала.