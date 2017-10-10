Инвалиды смогут сдавать нормы ГТО с 2018 года

16:59, 10 октября 2017, ПАИ

С ноября 2018 года нормативы ГТО смогут сдавать люди с инвалидностью. Сейчас для них разрабатывается специальная методичка. Об этом в прямом эфире ПАИ-live заявила заместитель директора Центра спортивной подготовки Псковской области Наталья Миронова.

Кроме того, по словам Натальи Мироновой, с ноября 2018 года будут внедрены новые нормативы ГТО. Для детей школьного возраста они станут «чуть жестче», для старшего поколения – «мягче». «Вообще нормативы меняются раз в 4 года. Больше нормативов станет на золотой значок», - подчеркнула Наталья Миронова.

«Золотой значок дает преференции при поступлении в вуз. Каждое учебное заведение дает определенное количество баллов за наличие золотого значка», - добавила гостья ПАИ-live.