445 млн рублей налогов поступило в бюджет Великих Лук в этом году
От налогоплательщиков города Великие Луки за 9 месяцев текущего года в бюджет города поступили 445,3 млн рублей. Об этом участников общегородского совещания проинформировал заместитель начальника межрайонной ИФНС № 2 по городу Великие Луки Виктор Федотов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
В сентябре основные поступления в бюджет города обеспечили ЗАО «ЗЭТО», ОАО «Великолукский мясокомбинат», завод Транснефтемаш, ЗАО «ОЗ Микрон», ООО «Велмаш-С», ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница».