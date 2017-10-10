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Экономика

445 млн рублей налогов поступило в бюджет Великих Лук в этом году

От налогоплательщиков города Великие Луки за  9 месяцев текущего года в бюджет города поступили 445,3  млн рублей. Об этом участников общегородского совещания проинформировал  заместитель начальника межрайонной ИФНС № 2 по городу Великие Луки Виктор Федотов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В сентябре основные поступления в бюджет города обеспечили ЗАО «ЗЭТО», ОАО «Великолукский мясокомбинат», завод Транснефтемаш, ЗАО «ОЗ Микрон», ООО «Велмаш-С», ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница».

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