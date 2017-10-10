Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» пройдет в Пскове с 13 по14 октября

17:48, 10 октября 2017, ПАИ

С 13 по14 октября в Пскове состоится традиционный Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники». Как сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по культуре, основные задачи фестиваля - сохранение и развитие и традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, знакомство с традиционной культурой ближнего зарубежья. В этом году в мероприятии примут участие 16 фольклорных коллективов из Ленинградской и Псковской областей, Республики Беларусь, Латвии, Эстонии. Впервые на фестиваль приедет гагаузский детский вокальный коллектив «Гульгазлар».

В рамках фестиваля известный кузнец, художник-реставратор, лауреат премии Правительства России «Душа России» Евгений Вагин проведет для участников интерактивную программу «Традиции псковских кузнецов» на Псковском Кузнечном дворе 13 октября. В этот день в Областном центре народного творчества откроется экспозиция мастеров Дедовичского района и состоится молодежная танцевальная вечерка «Накануне Покрова».

14 октября в камерном зале Псковского областного центра народного творчества пройдет круглый стол на тему «Календарные и трудовые обычаи, обряды, праздники». Методисты, фольклористы и специалисты по традиционной народной культуре из разных районов Псковской области познакомят коллег со своими исследованиями.

В тот же день в 16.00 в большом зале Городского культурного центра (ГКЦ) начнется фестивальный концерт «От сердца к сердцу». Более 200 участников представят лучшие образцы традиционной культуры своей земли. Так, гости фестиваля познакомятся с латышскими народными танцами в исполнении ансамбля «Ямпадрацис». Белорусские песни и наигрыши на столетних цымбалах прозвучат в исполнении коллектива «Озерица». В программе концерта - песни на сетоском, эстонском, латышском языках. Уникальную культуру нашего региона представят коллективы и исполнители из Пскова, Великих Лук и Гдова, Печорского, Порховского, Пушкиногрского, Опочецкого районов.

Перед концертом все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству под руководством ведущих мастеров области в танцевальном зале ГКЦ.

Отметим, организатором фестиваля выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Государственного комитета Псковской области по культуре. Фестиваль проходит с 2000 года в разных муниципальных образованиях области.