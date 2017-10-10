Экипировку российских солдат снабдили выдерживающими ядерный взрыв часами

16:06, 10 октября 2017, ПАИ

Часы, способные бесперебойно работать при воздействии средств радиоэлектронной борьбы, а также электромагнитных импульсов, образующихся при ядерном взрыве, войдут в состав российской военной экипировки «Ратник», сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех». Об этом пишет РИА Новости.

«Часы, которые мы включили в экипировку «Ратник», сохраняют свои характеристики при воздействии солнечной радиации и электромагнитных импульсов, например, при ядерном взрыве. Если военнослужащий окажется под воздействием электромагнитного удара атомной бомбы, часы продолжат работать без сбоев», — заявил главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Олег Фаустов.

Часы оснащены механизмом с автоподзаводом, быстро и точно определяют время в сложных климатических (от –40°С до +50°С) и эксплуатационных условиях, у них есть модификация, с которой можно плавать в воде. Общий вес часов на браслете не превышает 100 граммов, срок их службы — не менее десяти лет.

Ранее гендиректор ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров сообщил, что экипировка «Ратник» успешно прошла боевую эксплуатацию в Сирии, причем ни один из ее защитных элементов не был поражен.

Серийные поставки «Ратника» второго поколения в Вооруженные силы начались в этом году. Комплект экипировки «солдата будущего» объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около 10 различных подсистем. Он предназначен для действий в разных климатических условиях в любое время суток.

Сейчас идет научно-исследовательская работа по экипировке третьего поколения («Ратник-3»). В ее составе будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.