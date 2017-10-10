К конкурсу «Климат и ответственность-2017» присоединится Псковская область

16:06, 10 октября 2017, ПАИ

Второй всероссийский конкурс «Климат и ответственность-2017» в Год экологии пройдет во всех регионах России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Мероприятие состоится при поддержке Минэкономразвития России и Минприроды России для субъектов, муниципальных образований и организаций Российской Федерации с целью привлечения внимания к проблеме изменения климата, выявления и распространения наилучших практик в сфере снижения выбросов парниковых газов, демонстрации корпоративной культуры и достижений в указанной области.

Конкурс проводится в номинациях «Лучшая организация в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций производственной сферы, выбрасывающих более 150 тыс. т. СО2-экв. в год», «Лучшая организация в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций производственной сферы, выбрасывающих менее 150 тыс. т. СО2-экв. в год», «Лучшая организация в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций непроизводственной сферы и малого предпринимательства (с численностью сотрудников до 100 человек)», «Лучший субъект Российской Федерации в области снижения выбросов парниковых газов», «Лучшее муниципальное образование в области снижения выбросов парниковых газов».

Участие в мероприятии осуществляется на безвозмездной основе. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте организатора конкурса Ассоциации «Эталон». Срок подачи заявки и предоставления сведений об участниках на сайт организатора – 1 декабря. Положение о проведении конкурса и состав конкурсной комиссии размещены на указанном сайте.

Справочную информацию о конкурсе можно получить по адресу электронной почты klimat@aetalon.ru или телефону +7 (495) 411-09-98.

Подведение итогов конкурса с награждением победителей состоится в ходе V Всероссийского съезда по охране окружающей среды и II Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ» 12-14 декабря в Москве.