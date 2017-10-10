Молодой пскович без прав бросил машину и попытался скрыться от полиции во дворах

16:12, 10 октября 2017, ПАИ

В Пскове водитель, нарушив Правила дорожного движения, попытался скрыться от инспекторов ДПС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 октября в 3:25 минут наряд отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Псков у дома №6 по улице Народной обратил внимание на автомобиль «Ауди-80», водитель которого постоянно менял траекторию движения, перемещаясь из одной полосу в другую. Сотрудники полиции предприняли попытку остановки данного транспортного средства с помощью проблесковых маяков красного и синего цвета, а также громкоговорящего устройства. Однако, водитель проигнорировал эти требования и попытался скрыться, и инспекторы ДПС организовали преследование автомобиля правонарушителя.

Следуя по улицам Народной, Кузбасской дивизии, Коммунальной, Рижскому проспекту, водитель иномарки двигался на высокой скорости, выезжал на полосу встречного движения, создавая угрозу для жизни и здоровья окружающих. Стражи порядка в соответствии с положениями закона «О полиции» приняли решение о применении табельного оружия для остановки данного транспортного средства. Инспектор ДПС произвел предупредительный и прицельные выстрелы по колесам «Ауди», а на улице Балтийской транспортное средство блокировал патрульный автомобиль. При этом водитель «Ауди» на ходу выпрыгнул из салона, в результате чего произошло столкновение иномарки с патрульной машиной.

Гражданина, попытавшегося скрыться в близлежащих дворах, задержал инспектор ДПС. В ходе проверки установлено, что водителем «Ауди-80» является пскович 1995 года рождения. В его отношении составлены административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке), части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП), части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения).

Для дальнейшего разбирательства полицейские доставили задержанного в ОМВД России по Псковскому району. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.