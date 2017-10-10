0
22:25
В Псковской области работает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
20:30
Младшеклассники будут раз в неделю играть в шахматы
18:06
Небольшие дожди пройдут в Псковской области 11 октября
17:57
Андрей Филатов: Известность, которую даёт премия «Народное признание», - это очень важно
17:23
Негибкая политика: ПАИ-live с Натальей Мироновой (ВИДЕО)
16:31
«Все говорят: «Бомж, бомж!»
15:06
Начался ПАИ-live с Натальей Мироновой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Еще новости
  • Коротко
Общество

Межведомственная комиссия оценила готовность оперативного персонала «Псковэнерго» к зиме

С понедельника в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» работает  межведомственная комиссия, которая оценивает готовность электросетевого хозяйства и персонала предприятия к зиме. Сегодня, 10 октября, члены комиссии наблюдали за проведением общесетевой противоаварийной тренировки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

В ходе её проведения моделировался разрыв транзита 110 кВ Псков-Плюсса-Луга   с погашением пяти подстанций 110 кВ «Струги Красные», «Новоселье», «Северная», «Кебь» и «Крипецы». Параллельно в областном центре происходит ситуация в сетях 10-0,4 кВ, при которой аварийно прерывается электроснабжение котельной, а также других социально-значимых объектов и населения Завеличья в районе Рижского проспекта - улицы Коммунальной. 

Помимо восстановления диспетчерами Северных электрических сетей и Центра управления сетями нормальной схемы в сети 110 кВ, перед участниками противоаварийной тренировки была поставлена задача в кратчайшие сроки подключить ответственных потребителей в Пскове с помощью передвижного резервного источника электроснабжения. 

В ходе проведения практической части тренировки комиссия имела возможность оценить техническую грамотность и слаженность действий оперативного персонала «Псковэнерго».  Для доставки и подключения дизель-генератора к котельной энергетикам потребовалось чуть более часа. Как подчеркнул представитель Псковских тепловых сетей, в реальности при сильном морозе за это время система отопления не успела бы разморозиться.

Олег Иванов, главный инспектор Регионального управления технадзора Северо-Запада отметил: «Участники тренировки показали слаженную работу в практических действиях. При этом устранены все замечания и недочеты, выявленные в ходе предыдущей инспекции».

По результатам противоаварийной тренировки, которая является обязательным мероприятием проверки российских электросетевых компаний, комиссия вынесла  положительную оценку готовности оперативного персонала «Псковэнерго» к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур.

Работу комиссии с участием представителей Северо-Западного управления Ростехнадзора, Регионального управления технического надзора Северо-Запада, ГУ МЧС России по Псковской области и АО «Системный оператор ЕЭС» возглавляет заместитель главного инженера по эксплуатации МРСК Северо-Запада  Виктор Абаимов. В своей деятельности комиссия руководствуется «Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП», утверждённым комиссией Правительства РФ по обеспечению безопасности электроснабжения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области работает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
10 октября 2017
В Псковской области работает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
Младшеклассники будут раз в неделю играть в шахматы
10 октября 2017
Младшеклассники будут раз в неделю играть в шахматы
Небольшие дожди пройдут в Псковской области 11 октября
10 октября 2017
Небольшие дожди пройдут в Псковской области 11 октября
Андрей Филатов: Известность, которую даёт премия «Народное признание», - это очень важно
10 октября 2017
Андрей Филатов: Известность, которую даёт премия «Народное признание», - это очень важно 1
Негибкая политика: ПАИ-live с Натальей Мироновой (ВИДЕО)
10 октября 2017
Негибкая политика: ПАИ-live с Натальей Мироновой (ВИДЕО)
Начался ПАИ-live с Натальей Мироновой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
10 октября 2017
Начался ПАИ-live с Натальей Мироновой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Псковский ресторатор стал обладателем национальной премии «Гостеприимство»
10 октября 2017
Псковский ресторатор стал обладателем национальной премии «Гостеприимство» 4
Печоры вошли в топ-5 малых туристических городов России для осенних путешествий
10 октября 2017
Печоры вошли в топ-5 малых туристических городов России для осенних путешествий

Идет загрузка...