Качество услуги по выдаче паспорта предлагается оценить псковичам

18:37, 11 октября 2017, ПАИ

Отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову предлагает населению принять участие в оценке качества предоставления государственных услуг по выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации, регистрационному учету российских граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, отзывы будут учтены при оценке работы подразделения по вопросам миграции и помогут сделать предоставление государственных услуг более эффективными и удобными.

Тем, кто готов оценить качество оказанной государственной услуги, нужно проинформировать об этом сотрудника по вопросам миграции, сообщив ему номер своего мобильного телефона. Номера граждан используются исключительно в целях проведения опроса о качестве предоставления государственных услуг и не передаются третьим лицам.

На указанный номер телефона придёт SMS-сообщение, на которое нужно ответить, выбрав один из предложенных вариантов, либо позвонит оператор телефонного центра и предложит оценить качество оказанной государственной услуги.

Оставить свое мнение о деятельности отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову можно также через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг.

На сайте «Ваш контроль» предлагается пятибалльная шкала оценки деятельности сотрудников по вопросам миграции, Критерии оценки следующие: время ожидания в очереди; вежливость и компетентность должностных лиц; доступность информации о порядке предоставления госуслуг; комфортность помещений.

На сайте www.vashkontrol.ru можно не только оценить в баллах качество предоставленной госуслуги, но и написать подробный отзыв о том, что понравилось или не понравилось при получении услуги, просмотреть оценки и мнения других получателей госуслуг. На основании поступившей информации ежеквартально формируется сводная оценка.

Напомним, чтобы оставить отзыв необходимо быть зарегистрированным на официальных порталах www.gosuslugi.ru, www.vashkontrol.ru. Кроме того, можно заполнить опросную форму мониторинга удовлетворенности заявителей качеством государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел, и обеспечением их доступности.