Названы самые популярные профессии среди российской молодёжи

16:20, 10 октября 2017, ПАИ

В этом году конкурс на средние профессиональные учебные заведения на некоторые специальности был выше, чем в вузы. Например, в Москве конкурс при поступлении в некоторые колледжи на профессию повар достигал 13 человек на место, рассказала вице-премьер Ольга Голодец. Об этом пишет «Российская газета».

Она назвала самые популярные среди молодежи профессии, которые можно получить в системе среднего профессионального образования. Это повар, кондитер, автомеханик, специалист в строительной отрасли и в сфере IT-технологий.

Также Ольга Голодец отметила, что всего в системе среднего профессионального образования в России обучаются 2 миллиона 850 тысяч человек. Половина из них получают образование по стандартам мирового движения WorldSkills. В перспективе все остальные лицеи и колледжи будут учить по этим мировым стандартам.