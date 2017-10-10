Десантники из Пскова и Витебска захватили аэродром и уничтожили условных диверсантов

17:42, 10 октября 2017, ПАИ

В ходе российско-белорусских совместных учений передовой отряд в количестве 300 десантников Псковского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Витебского соединения сил специальных операций (ССО) Белоруссии десантировался на незнакомую площадку приземления в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Осуществив сбор, десантники из Белоруссии разгромили несколько отрядов условного противника, захватили ключевые элементы полевого аэродрома. Российские десантники, проведя успешную атаку, захватили находящуюся в непосредственной близости от аэродрома базу снабжения. При выполнении дальнейшей задачи витебские и псковские десантники уничтожили подходящие резервы условного противника, захватили аэродром и обеспечили беспрепятственную высадку главных сил. В ходе захвата аэродрома и расширения плацдарма десантники уничтожили условные диверсионные группы условного противника находящиеся в районе действий.

Десантирование парашютным способом передовых подразделений и основных сил десанта выполнялось в сложных погодных условиях с высоты 800 метров. В целом десантирование осуществляли около 1000 военнослужащих ВДВ России и ССО Белоруссии. Выброска проводилась из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 на площадку приземления «Кислово» в Псковской области. В ходе десантирования российские военнослужащие применяли парашютные системы Д-10, а белорусские - Д-6 серии 4.

Выполнив задачу, десантники ССО Белоруссии осуществили марш в район станции Владимирский лагерь для проведения дальнейших маневренных действий. Подразделения ВДВ России, проведя разведку ближайших дорог, выдвинулись в район полигона «Струги Красные».

В районе предстоящих действий десантники планируют отрезать пути к отходу сил условного противника и, заманив в ловушку, уничтожить его артиллерийским огнем самоходных орудий ВДВ России 2С9 «Нона» и минометных подразделений ССО Белоруссии.