Вода в шахтных колодцах двух пустошкинских деревень оказалась некачественной

09:55, 11 октября 2017, ПАИ

Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области при обследовании общественных колодцев в Алольской волости Пустошкинского района выявили нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и хозяйственно-питьевому водоснабжению. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, колодцы, которые подверглись проверке, находятся а балансе и обслуживании администрации Алольской волости.

В частности, образцы шахтной воды, отобранные в деревнях Заречье и Яссы, не соответствуют гигиеническим требованиям к качеству воды нецентрализованного водоснабжения по показателям «общее микробное число», «общие колиформные бактерии», «термотолерантные колиформные бактерии». Также не была предоставлена программа производственного контроля, результаты лабораторных исследований качества воды шахтных колодцев данных деревень. Производственный контроль не проводился.

Шахтный колодец в деревне Заречье не имеет ограждения, отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка); не устроена скамья для ведер, отсутствует водоподъемный механизм и общественное ведро, крышка на оголовке колодца требует замены (сгнили доски). Шахтный колодец в деревне Яссы также не имеет ограждения и отмостки из камня.

Не проводится в деревнях Яссы и Заречье чистка шахтных колодцев, промывка и дезинфекция воды хлорсодержащими реагентами (не предоставлены акты чистки и дезинфекции колодцев).

По результатам проверки за выявленные нарушения составлены протоколы об административных правонарушениях: на юридическое лицо - по статье 6.3 КоАП РФ, на должностное лицо - по статье 6.5 КоАП РФ. Вынесены 2 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.