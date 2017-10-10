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Экономика

Реализацию 19 партий табачной продукции приостановил псковский Роспотребнадзор

За 9 месяцев 2017 года Управление Роспотребнадзора по Псковской области приостановило реализацию 19 партий в количестве 1 тыс. 138 пачек табачной продукции без маркировки специальными акцизными марками Российской Федерации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, материалы направлены в мировой суд для принятия решения.

Надзорные мероприятия за соблюдением установленных требований при реализации табачной продукции осуществлены в отношении 44 субъектов предпринимательской деятельности, проверки проведены на 69 объектах, количество объектов с выявленными нарушениями составило 32% от общего объема проверенных. В ходе контрольно-надзорных мероприятий проинспектированы 15 тыс. 823 пачки табачной продукции, в том числе 2 тыс. 704 пачки импортной. В ходе проверок выявлены 25 фактов нарушений: не размещены знаки о запрете курения для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено; курение в неустановленных местах; несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией; спонсорство табака либо стимулирование продажи табака, табачной продукции или табачных изделий и (или) потребления табака; реализация табачной продукции без специальных акцизных марок Российской Федерации.

Составлены 22 протоколаоб административных правонарушениях, наложены штрафы на сумму 135 тыс. 500 рублей, в том числе на юридическое лицо – на 60 тыс. рублей, на должностных лиц - на 71 тыс. рублей, на граждан – 4,5 тыс. рублей. 

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