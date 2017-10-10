«Горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ работает в Псковской области

16:48, 10 октября 2017, ПАИ

В преддверии эпидемического сезона в Псковской области работает Всероссийская «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В период со 2 по 16 октября специалисты ведомства по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей консультируют всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа.

Специалисты службы рассказывают, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, озвучить правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцинация снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема. Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.

Жители Псковской области с вопросами по указанной тематике могут обращаться по следующим телефонам (с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00): Управление Роспотребнадзора по Псковской области, отдел эпидемиологического надзора - 8(8112)66-42-79, 8(8112)66-47-29; территориальный отдел в городе Великие Луки, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Бежаницком, Усвятском районах – 8(8115)33-73-70, 8(8115)33-65-19; территориальный отдел в Невельском, Пустошкинском, Себежском, Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском районах – 8(8115)12-15-94, 8(8115)12-54-01; территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах – 8(8115)23-29-89, 8(8115)23-19-27.