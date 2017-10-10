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Общество

Сквер и пешеходную дорожку просят благоустроить жители псковского Овсища

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков подал заявки по двум общественным территориям в Овсище в программу «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, пакет документов был предоставлен в полном объеме в Управление городского хозяйства администрации города Пскова.

Григорий Стороненков от имени жителей предлагает проект благоустройства сквера у дома № 14 по улице Технической. В поддержку проекта собрано более 200 подписей жителей микрорайона. Еще 272 жителя Овсище подписали проект благоустройства пешеходной дорожки к школе № 3. Он предполагает организацию безопасного движения школьников и воспитанников дошкольного отделения.

Григорий Стороненков также сообщил, что на стадии формирования находится заявка по благоустройству парковой зоны вдоль улицы Чудской. Напомним, предложение создать благоустроенную парковую зоны, отвечающую всем нормам доступности для инвалидов, вдоль улицы Чудской было озвучено 18 августа в ходе выездного совещания в Овсище.

В Управлении городского хозяйства отметили, что заявки на благоустройство общественных территорий продолжают поступать. Срок подачи заявок - до конца октября. Всего на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» на данный момент претендует 27 заявок, из них 3 - общественные пространства.

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