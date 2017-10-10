МегаФон.ТВ стал первым партнером видеосервиса START

17:09, 10 октября 2017, ПАИ

МегаФон.ТВ и START*, новый видеосервис сериалов и фильмов на родном языке, договорились о партнерстве. START* сотрудничает c ведущими российскими производителями кино и сериалов, а также создает собственный эксклюзивный контент специально для своих подписчиков. Абоненты МегаФон.ТВ смогут смотреть популярные отечественные фильмы и сериалы одновременно с их показом на ТВ, а избранные премьеры производства START* и других студий – до их трансляции в ТВ эфире.

Уже с запуска сервиса подписчикам START* на МегаФон.ТВ будут доступны премьерные сериалы до ТВ эфира: «Бесстыдники» (в эфире НТВ по воскресеньям с 24.09, далее по 2 новые серии на МегаФон.ТВ до эфира), «Ивановы-Ивановы» (в эфире СТС с 16.10 , на Мегафон.ТВ с 9.10) и фильм-сенсация 2017 года «Гоголь. Начало», который открыт на раннем SVOD-окне. Также в этом году выйдут сериалы «Бывшие», «Лучше чем люди» (трансляция на Первом канале), «Отель Элеон» (СТС). Премьеры только в START* на Мегафон.ТВ: «Вне Игры», «Фитнес» и «Лапси».

Абонентская плата за подключение видеосервиса START* на МегаФон.ТВ составит всего 14 рублей в день. Новые абоненты МегаФон.ТВ имеют право на бесплатный пробный период в течение 7 дней. А для абонентов-пользователей ТП Включайся трафик при просмотре фильмов и сериалов через мобильную сеть МегаФон – бесплатный.

«МегаФон.ТВ активно сотрудничает с телеканалами и производителями российского контента, предлагая своим пользователям фильмы и сериалы на выгодных условиях. Качество российских программ постоянно растет, что способствует притоку новых зрителей, в том числе в digital-среду, где таким зрителям намного удобнее смотреть контент, в том числе через мобильные устройства. Правообладатели прекрасно понимают, что интернет-пользователи готовы платить за популярный контент, и залогом успеха здесь является правильная связка онлайн- рансляций с ТВ эфиром. На примере наших проектов с СТС мы видим, что онлайн не только не мешает ТВ прокату, но и позволяет привлечь дополнительную аудиторию, а значит, и выручку, – прокомментировал директор бизнес-направления видеокомпании «МегаЛабс» Андрей Кушнарев, – Мы убеждены, что сотрудничество с компанией START* также будет успешным, ведь МегаФон.ТВ является наилучшей площадкой для монетизации подобного контента, в первую очередь за счет наличия удобного для абонента способа оплаты (через лицевой счет абонента), а также за счет специальных условий таких, как, например, бесплатный трафик для ряда тарифов или бесплатный пробный период».

START* - студия нового поколения по созданию оригинальных сериалов и фильмов на родном языке с собственным видеосервисом для распространения контента во всем мире. Особенностью START* является ориентированность не только на ТВ-, но и в равной степени на онлайн-аудиторию. Студия основана продюсерской компанией Yellow, Black and White.

Yellow, Black and White - один из ведущих российских медиа-холдингов, основными направлениями деятельности которого являются кино- и телепроизводство, дистрибуция контента для всех платформ на территории России и СНГ (ТВ, Интернет, DVD, BluRay, мобильные устройства), реализация лицензионных программ, кинотеатральный прокат, консалтинг в сфере киномаркетинга, а также реализация собственных проектов в digital сфере. Наиболее известными телепроектами компании являются ситкомы «Кухня» и «Папины дочки», скетч-шоу «Даёшь молодёжь!» и «6 кадров».