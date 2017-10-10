Организаторы псковского праздника «Маленький чемпион» выберут лучший плакат

17:25, 10 октября 2017, ПАИ

На празднике «Маленький чемпион», который пройдёт в Пскове 29 октября, призы получат не только самые быстрые дети, но и их талантливые родители. Старания творческих мам, пап, бабушек, дедушек, дядь и тёть организаторы отметят особо, если те нарисуют яркий плакат в поддержку своего спортсмена, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда - Псков».

На полотне обязательно должно быть указано имя ребёнка, остальные декоративные элементы не регламентированы. Можно делать аппликации, рисовать красками, карандашами, фломастерами и чем угодно, печатать на принтере, крепить искусственные цветы и игрушки.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, семье нужно будет показать организаторам свою работу и зарегистрировать её в день мероприятия. Жюри, состоящее из сотрудников редакции «Комсомольской правды – Псков» выберет и наградит лучшие плакаты.

С подробными условиями проведения конкурса и его положением можно ознакомиться здесь.