Псковское кафе-дебаркадер покинуло свой причал в центре города

18:10, 10 октября 2017, ПАИ

Кафе-дебаркадер «Чайка», начавшее работу в мае этого года на берегу реки Великой, напротив псковский ТЭЦ, закрылось на зимний сезон и было отбуксировано с места стоянки. Как стало известно Псковскому агентству информации, новый сезон владелец планирует начать 1 мая 2018 года.

В разговоре с корреспондентом ПАИ представитель «Чайки» посетовал на то, что коммерческие планы на 2017 год не оправдались, так как «не было лета». Но выразил надежду на то, что в дальнейшем бизнес будет более успешным.