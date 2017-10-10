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Общество

В псковском ФСИН состоялись строевые смотры личного состава в связи с переходом на зимнюю форму одежды

В псковском ФСИН состоялись строевые смотры личного состава в связи с переходом на зимнюю форму одежды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиал Академии ФСИН России.

Первыми строевой смотр прошли курсанты Псковского филиала академии. Сегодня на плац вышли сотрудники образовательной организации.

Проверяющие оценивали качество подготовки обмундирования, наличие знаков различия, служебных удостоверений и жетонов у постоянного и переменного состава.

Отметим, что в соответствии с ведомственными требованиями строевые смотры проводятся два раза в год при переходе на летнюю и зимнюю форму одежды с целью обеспечения выполнения единых требований к внешнему виду сотрудников уголовно-исполнительной системы.

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