Псковская библиотека приглашает на выставку «Поэт русского Возрождения»

19:48, 10 октября 2017, ПАИ

11 октября 2017 года в 13:00 в конференц-зале Псковской областной универсальной научной библиотеки состоится обзор-лекция «Поэт русского Возрождения. Библиография о жизни и творчестве А. К. Толстого».

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, встреча из цикла «Большая библиотека» приурочена к 200-летию со дня рождения Алексея Константиновича Толстого.

Граф Алексей Константинович Толстой - создатель баллад, сатирических стихотворений, исторического романа «Князь Серебряный», драматической трилогии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис». Автор лирических стихотворений, многие из которых переложены на музыку: «Средь шумного бала, случайно...», «То было раннею весной», «Колокольчики мои», «Есть много звуков в сердца глубине...» и многих других, один из создателей пародийного образа Козьмы Пруткова.

Именно для него А. А. Перовский (Антоний Погорельский), дядя по матери, сочинил сказку «Чёрная курица, или Подземные жители», в которой главный герой мальчик по имени Алеша.

Специалисты Информационного центра библиотеки познакомят слушателей с общими проблемами текстологического исследования творчества поэта, представят библиографические материалы, книги, статьи по изучению его творческого наследия.