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Общество

В Пскове в формате «фотосушки» пройдет выставка старыx советскиx фотографий

15 октября в городе Пскове  в формате «фотосушки» пройдет выставка старыx советскиx фотографий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов, главными участниками выставки станут разновозрастные члены фотоклуба «КонтрасТ», который открыт на базе Псковского областного совета профсоюзов с августа 2017 года. Но принять участие в выставке может любой желающий.

«Мы предлагаем псковичам на время поделиться фотографиями из своих семейных альбомов. Никаких стендов! Просто каждый повесит свои фотографии, закрепив их прищепкой на специальных веревках, и, таким образом, поделится воспоминаниями из детства и юности, черно-белыми кадрами жизни своей семьи», – отмечает руководитель проекта «Взгляд поколений» Элина Калинина.

Открытие необычной выставки запланировано на 12.00 в конференц-зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, д. 2), а в 16.00 фото уже могут вернуться своим законным владельцам.

 Фотографии или их копии можно принести сразу на выставку, а можно заранее. На базе Псковского облсовпрофа каждый участник сможет сделать бесплатно копию своих фото (не более 2-х штук) на плотной бумаге, чтобы не расставаться с оригиналом. 

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