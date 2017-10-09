Псковичей, желающих обсудить творчество писателя Василия Аксёнова, приглашают 11 октября в областную библиотеку

21:14, 10 октября 2017, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает псковичей в отдел гуманитарной литературы на встречу в литературной гостиной «У Великой», посвящённую творчеству Василия Павловича Аксенова. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе библиотеки.

На встрече «Антисоветчик по духу» поговорят о ярких, трагических страницах жизни писателя, самого известного новатора в русской прозе XX века.

Встреча пройдет в читальном зале отдела гуманитарной литературы 11 октября в 14:00 (ул. Профсоюзная, д. 2, третий этаж).