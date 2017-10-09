Псковичей, желающих обсудить творчество писателя Василия Аксёнова, приглашают 11 октября в областную библиотеку
Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает псковичей в отдел гуманитарной литературы на встречу в литературной гостиной «У Великой», посвящённую творчеству Василия Павловича Аксенова. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе библиотеки.
На встрече «Антисоветчик по духу» поговорят о ярких, трагических страницах жизни писателя, самого известного новатора в русской прозе XX века.
Встреча пройдет в читальном зале отдела гуманитарной литературы 11 октября в 14:00 (ул. Профсоюзная, д. 2, третий этаж).