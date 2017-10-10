Младшеклассники будут раз в неделю играть в шахматы

20:30, 10 октября 2017, ПАИ

Минобрнауки намерено в ближайшие два года ввести час шахмат в расписание российской начальной школы. Как пишет «Интерфакс», об этом заявила глава ведомства Ольга Васильева.

«Да, мы планируем ввести в ближайшие два года, может быть, даже со следующего года. Это очень простая программа, с 1 по 4 класс - один раз в неделю», - заявила Васильева, отвечая на вопрос сенатора от Челябинской области Олега Цепкина, планируются ли обязательные занятия по игре в шахматы в школах.

По ее словам, «там не требуется дополнительных компетенций для учителя».

По ее словам, прежде чем остановиться на шахматах, Минобрнауки провело большую работу. «Ни для кого не секрет, что игра в шахматы, действительно, напрямую связана с повышением качества образования наших детишек. Во всех странах эксперименты проходили», - сказала министр.

Васильева подчеркнула, что «у нас 40 регионов играют в шахматы, и (эти) 40 регионов показывают совершенно другие результаты при оценках».