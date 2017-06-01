В Порховском районе продолжается реконструкция на трассы Шемякино-Деменино
В Порховском районе продолжается реконструкция на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Шемякино-Деменино. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственного комитета Псковской области по транспорту, на данный момент выполняются работы по устройству дорожной одежды земляного полотна.
Также продолжаются работы по укреплению монолитным бетоном откосов насыпи и лога водопропускных труб. Выполняются работы по устройству временной объездной дороги.