В Порховском районе продолжается реконструкция на трассы Шемякино-Деменино

21:32, 10 октября 2017, ПАИ

В Порховском районе продолжается реконструкция на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Шемякино-Деменино. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственного комитета Псковской области по транспорту, на данный момент выполняются работы по устройству дорожной одежды земляного полотна.

Также продолжаются работы по укреплению монолитным бетоном откосов насыпи и лога водопропускных труб. Выполняются работы по устройству временной объездной дороги.