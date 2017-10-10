Зампрокурора Псковской области организует личный прием граждан в Острове
Заместитель прокурора Псковской области Виктор Борисенко организует личный прием граждан в Островской межрайонной прокуратуре по адресу: Остров, улица Соляная, 2а. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.
Для встречи с заместителем прокурора области в срок до 16 октября 2017 года необходимо обратиться в Островскую межрайонную прокуратуру с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.