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Общество

Сотрудница администрации Островского района приняла участие в Молодёжном форуме Общероссийского профсоюза работников госучреждений

Консультант комитета по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Островского района Яна Григорьева приняла участие в работе IV Молодёжного форума Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации «Молодежь – авангард профсоюза», который проходил в Волгограде. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в администрации района.

Среди участников Форума были молодые активисты из 34 регионов. Форум состоял из обучающих лекций, семинаров, занятий и тренингов.

С участниками Форума председатель Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Николай Водянов в формате «вопрос - ответ» обсудил такую важную тему, как мотивация молодёжи для вступления в профсоюз.

В рамках Молодёжного форума Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ прошло подведение итогов и награждение победителей конкурса «Молодой профсоюзный лидер».

По итогам Форума была принята резолюция, участникам вручены сертификаты, а победителям конкурса «Молодой профсоюзный лидер» и профсоюзного забега «Только вперёд!» - дипломы.

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