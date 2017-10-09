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Культура

Художник Ираида Самойленко прочтет в Пскове лекцию о психологии цвета

В конференц-зале Псковской научной библиотеки состоится очередное мероприятии из цикла «Эстетическое воспитание средствами  литературы и искусства».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, открытую лекцию «О живописи» прочтёт Ираида Самойленко - преподаватель Детской школы искусств города Пскова, член Союза художников России, участник движения Псков-Арт, лауреат премии администрации Псковской области в сфере культуры и искусства.

На лекцию приглашают всех желающих. Мероприятие состоится 12 октября в 13:00.

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