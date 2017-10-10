В Псковской области работает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

22:25, 10 октября 2017, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает, что в преддверии эпидемического сезона по гриппу работает Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В период со 2 по 16 октября специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей консультируют всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа.

Специалисты службы рассказывают, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, озвучить правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.

Вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема. Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.

Жители Псковской области с вопросами по указанной тематике могут обращаться по следующим телефонам (с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00):

- Управление Роспотребнадзора по Псковской области, отдел эпидемиологического надзора: 8 (8112) 66-42-79, 8 (8112) 66-47-29

- Территориальный отдел в г. Великие Луки, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Бежаницком, Усвятском районах: 8-811-53-3-73-70, 8-811-53-3-65-19

- Территориальный отдел в Невельском, Пустошкинском, Себежском, Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском районах: 8-811-51-2-15-94, 8-811-51-2-54-01

- Территориальный отдел в Островском. Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: 8-811-52-3-29-89, 8-811-52-3-19-27