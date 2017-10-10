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Общество

В Псковской области 26 автолюбителей оказались должниками по исполнительным производствам

В Пскове и Псковском районе была проведена оперативно-профилактическая операция под условным наименованием «Букет». Как сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области, сотрудники ГИБДД УМВД и УФССП России по Псковской области проверяли автолюбителей на дорогах.

Инспекторами ГИБДД УМВД России по Псковской области было остановлено 125 автотранспортных средства, после проверки судебными приставами: 26 автолюбителей оказались должниками по исполнительным производствам. Данным должникам судебные приставы-исполнители предлагали погасить свои долги сразу, либо вручали им под подпись требование о явке на приём в отдел судебных приставов.

Так, 7 граждан оплатили свои долги на месте, на общую сумму в 4500 рублей. У двоих же Псковичей за их долги, автотранспортные средства подверглись описи и аресту, на общую сумму в 120 тысяч рублей. За одним автолюбителем-должником была организована целая погоня, так как он не остановился по требованию инспектора, а далее оказалось, что он находился ещё и в нетрезвом виде.

18 должникам были под подпись вручены требования о явке к судебному приставу-исполнителю. 

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