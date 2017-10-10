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Телепрограмма «Жди меня» теперь будет выходить на НТВ

Продюсер «Жди меня» Александр Любимов сообщил, что телепрограмма теперь будет выходить на НТВ, пишет «Интерфакс».

«Программа «Жди меня» больше не будет выходить на Первом канале. Ее новым домом станет НТВ», - говорится в открытом письме Любимова, поступившем в «Интерфакс» во вторник.

В нем отмечается, что «времена меняются, приоритеты Первого канала заметно сместились в сторону развлекательных программ». «В этом основная причина перехода «Жди меня» на другой федеральный канал. Им стал НТВ, который за два года действительно сильно изменился», - отметил Любимов.

Он поблагодарил Первый канал за то, что 20 лет назад «его продюсеры поверили в тогда ещё сырой проект и поддержали его».

«Все эти годы программа «Жди меня» выходила в еженедельном режиме не только в России. Студии «Жди меня» работали в Ереване, Кишиневе, Минске, Астане, Киеве. Специальные выпуски для Украины и Казахстана продолжают выходить в эфир и сейчас. Вместе нам удалось найти более 200 тысяч человек», - говорится в письме продюсера.

Он выразил надежду, что «на НТВ программа заживет новой яркой жизнью».

В пресс-службе НТВ «Интерфаксу» сообщили, что «пока не дают официального комментария по поводу этого». Источник на телеканале не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

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