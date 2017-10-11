Международный день девочек отмечают 11 октября

09:40, 11 октября 2017, ПАИ

11 октября отмечается Международный день девочек (International Day of the Girl Child), который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года (резолюция 66/170) в знак признания прав девочек. Об этом пишет портал calend.ru. Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение прав и возможностей девочек и осуществление их прав.

Девочки-подростки имеют право на безопасность, образование и здоровье не только в период критически важного становления, но и по мере взросления и превращения в женщин.

Сегодня в мире проживает 1,1 миллиард девочек.

Инвестиции (социальные, экономические и политические) в расширение возможностей девочек-подростков обеспечивают соблюдение их прав сегодня и обещают более справедливое и процветающее будущее, такое, в котором прекрасная половина человечества является равноправным партнером в решении проблемы изменения климата, урегулировании политического конфликта, обеспечения экономического роста, профилактике заболеваний и устойчивого развития. За последние 15 лет мировое сообщество добилось значительного прогресса в улучшении жизни девочек в раннем детстве. Однако, явно недостаточно идет инвестирование в решение проблем, с которыми девочки сталкиваются, вступая во второе десятилетие своей жизни. Речь идет о получении качественного среднего и высшего образования, возможности избежать брака в детском возрасте, предоставлении им информации и услуг, связанных с половой зрелостью и репродуктивным здоровьем, и возможности защитить себя от нежелательной беременности, венерических заболеваний и насилия по признаку пола.

Каждый год мероприятия в рамках Дня посвящены определенной теме. Впервые день девочек отмечался в 2012 году и был детским бракам, которые представляют собой нарушение основных прав человека и негативно влияют на все аспекты жизни девочек, лишая их детства, угрожают здоровью и жизни девочек.

В 2017 году День девочек знаменует собой начало многолетней работы, направленной на то, чтобы стимулировать глобальное внимание и действия перед вызовами и возможностями, с которыми сталкиваются девушки до, во время и после кризисов.