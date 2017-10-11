Число дел о банкротствах в России увеличилось почти в два раза

08:21, 11 октября 2017, ПАИ

За последние шесть месяцев в России более 13 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей были признаны банкротами, что на 79% превышает показатель соответствующего периода прошлого года. Об этом пишет газета «Известия».

Как объясняют эксперты, кредиторам нужны деньги здесь и сейчас, поэтому признание заемщиков банкротами и реализация их имущества выгоднее, чем ожидание погашения долга в рамках реструктуризации.

В настоящее время подать заявление о банкротстве может любой заемщик, сумма долга которого превышает 500 тыс. рублей. Согласно данным Объединенного кредитного бюро, сейчас в России насчитывается 660 тыс. потенциально несостоятельных граждан с суммой долга от 500 тыс. рублей и просрочкой более 90 дней хотя бы по одному кредиту