Число дел о банкротствах в России увеличилось почти в два раза
За последние шесть месяцев в России более 13 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей были признаны банкротами, что на 79% превышает показатель соответствующего периода прошлого года. Об этом пишет газета «Известия».
Как объясняют эксперты, кредиторам нужны деньги здесь и сейчас, поэтому признание заемщиков банкротами и реализация их имущества выгоднее, чем ожидание погашения долга в рамках реструктуризации.
В настоящее время подать заявление о банкротстве может любой заемщик, сумма долга которого превышает 500 тыс. рублей. Согласно данным Объединенного кредитного бюро, сейчас в России насчитывается 660 тыс. потенциально несостоятельных граждан с суммой долга от 500 тыс. рублей и просрочкой более 90 дней хотя бы по одному кредиту