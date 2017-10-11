Российско-белорусская группировка загнала условного противника в болота Псковской области

08:30, 11 октября 2017, ПАИ

11 октября в ходе основной фазы совместного тактического учения подразделения ВДВ России и сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии, проведя ряд успешных контратак, загнали усиленные подразделения условного противника в болота Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По данным разведывательных подразделений ВДВ России, действующих в составе передового отряда, несколько десятков единиц застрявшей бронированной техники условного противника было брошено на обочинах рокадных дорог, ведущих в направлении Владимирских лагерей (Псковская область).

Кроме того, более 10 бронемашин условного противника вывели из строя снайперы ВДВ России и ССО Белоруссии, с помощью винтовок АСВК и ОСВ-96 калибром 12,7 мм.

По легенде учения, наиболее боеспособные отряды условного противника, спешно перемещаясь на оставшейся автомобильной технике, вышли на границу Псковской области и проводят перегруппировку с целью организовать прорыв на стыке между блокировавшими их подразделениями России и Белоруссии, а затем выйти за пределы государственной границы.

В настоящее время огневой взвод самоходных орудий 2С9 «НОНА» провел стрельбу агитационными снарядами по районам нахождения отрядов условного противника, с предложением о добровольном прекращении сопротивления и сдаче оружия, с информацией о времени выхода и местах нахождения коридоров. На обдумывание предложения отрядам условного противника командование объединенной российско-белорусской группировкой дало четыре часа.

Основные силы объединенной группировки, состоящие из штатных парашютно-десантных батальонов ВДВ России и ССО Белоруссии на БТР-80 и БМД-2, усиленные противотанковыми подразделениями, прибыли на полигон «Струги Красные» и проводят подготовку к ведению наступательных действий.

Наступательные действия планируется осуществлять силами, находящимися в распоряжении командования российско-белорусской объединенной группировки, при непосредственной поддержке огня подразделений самоходных артиллерийских орудий калибра 120 мм и 82 мм минометов.

Напомним, совместное российско-белорусское тактическое учение на территории Российской Федерации проходит в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны республики Белоруссия и будет продолжаться до 12 октября.