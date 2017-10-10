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Более 2 тысяч псковичей остались без тепла и горячей воды из-за аварии

10 октября в Пскове на Рижском проспекте, 86/1 произошла утечка теплоносителя на головном трубопроводе, стало известно Псковскому агентству информации.

В результате аварии было отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение в семи многоквартирных жилых домах (всего 787 квартир, 2360 жильцов) по адресам: улица Печорская, 1, 1А и 1Б, Рижский проспект, 67, 67А, 69, 69А. В зоне отключения также находилась школа № 24 имени Л. И. Малякова.

В 23:10 аварийно-восстановительные работы были завершены.

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