Более 2 тысяч псковичей остались без тепла и горячей воды из-за аварии
10 октября в Пскове на Рижском проспекте, 86/1 произошла утечка теплоносителя на головном трубопроводе, стало известно Псковскому агентству информации.
В результате аварии было отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение в семи многоквартирных жилых домах (всего 787 квартир, 2360 жильцов) по адресам: улица Печорская, 1, 1А и 1Б, Рижский проспект, 67, 67А, 69, 69А. В зоне отключения также находилась школа № 24 имени Л. И. Малякова.
В 23:10 аварийно-восстановительные работы были завершены.