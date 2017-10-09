Всероссийский детский литературный фестиваль стартует в Пушкинском заповеднике

09:19, 11 октября 2017, ПАИ

11 октября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» стартует заключительный этап XVIII Всероссийского детского литературного фестиваля «Мой Пушкин». Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, его торжественное открытие запланировано на 15:00.

В рассчитанной на пять календарных дней программе фестиваля — мастер-классы и конкурсы, круглый стол (для педагогов), работа по секциям, презентации, другие познавательные и развлекательные мероприятия, а также многочисленные экскурсии, в том числе пешеходные и интерактивные, по музею-заповеднику «Михайловское» и по Пскову.

Лидия Токарева напомнила, что этот слёт для творческих молодых людей имеет свою, более чем двадцатилетнюю историю. «Вначале, когда директором Пушкинского заповедника ещё был легендарный музейщик Семён Гейченко, он проводился как псковский областной праздник. В год двухсотлетия со дня рождения Пушкина фестиваль получил статус всероссийского и с тех пор проходит ежегодно, в дни золотой осени — в преддверии Дня лицея», - рассказала она.

Сейчас организаторами фестиваля «Мой Пушкин» выступают Дом детства и юношества «Радуга» (он же основной исполнитель), Пушкинский заповедник и госуправление образования Псковской области.